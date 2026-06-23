Στον πρώτο του αγώνα σε γρασίδι τη φετινή σεζόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα πήγε καλά καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιγνάσιο Μπουσέ και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα.

Οι δύο αντίπαλοι είχαν πρόβλημα με τα μπαλάκια στο πρώτο τένις, το οποίο διακόπηκε σε κάποιο σημείο, αλλά παρ’ όλα αυτά έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και τελικά όλα κρίθηκαν στο tie break.

Εκεί, ο Μπουσέ ήταν πιο ψύχραιμος και κατάφερε να το πάρει και μαζί το σετ με 7-6, κάνοντας το πρώτο βήμα για τη νίκη. Ο Τσιτσιπάς ήταν πλέον με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει το δεύτερο για να παραμείνει στη διεκδίκηση της νίκης, δεν τα κατάφερε όμως.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε και το δεύτερο σετ, με 6-3, αυτή τη φορά, και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει στο Wimbledon έχοντας παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι στο γρασίδι.

Τα σετ: 7-6, 6-3