Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος έκανε λόγο για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και αναφέρθηκε στους τίτλους που θέλει να κατακτήσει.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ ξεχώρισε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Λεβαδειακού και έκανε το άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στους «πράσινους», με την ΠΑΕ να ανεβάζει στο κανάλι της στο Youtube τις πρώτες δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάπρας…

«Όταν έμαθα το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού χάρηκα πάρα πολύ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Για έμενα δεν υπήρχανε δεύτερες σκέψεις, το αποφάσισα και νομίζω ήταν το καλύτερο. Μίλησα με τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κ. Στέφανο Κοτσόλη, αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν στην ομάδα, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο για την απόφαση μου.

Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον για τον τρόπο που μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής και πόσο με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι το 100%, είτε παίζω για ένα λεπτό είτε είναι 90 λεπτά. Μου αρέσει το επιθετικό στυλ να ανεβαίνω και να δημιουργώ.

Το να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού όπως είπα είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι ήταν και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει και με τον Γιώργο τον Κάτρη που ήμασταν και συμπαίκτες στην προηγούμενη ομάδα. Μου εξήγησε κάποια πράγματα με καθοδήγησε λίγο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίκτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο και η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, ο κόσμος στήριζέ την ομάδα από την αρχή εώς το τέλος του ματς και είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω και εγώ αυτό.

Στόχος από την ημέρα που ήρθα και από την μέρα που είμαι μέλος της ομάδας είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπαια μπορούμε να διεκδικήσουμε και φυσικά μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Τέλος θα ήθελα να πω στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε ματς ξεχωριστά και στο τέλος να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μου σεζόν θα ήθελα να έχω κερδίσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο».