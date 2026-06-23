Ο Τι Τζέι Σορτς δεν είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την αποχώρησή του και η επόμενη ομάδα του θα είναι η Βαλένθια, με την οποία θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Η μεταγραφή του Αμερικανού γκαρντ το περσινό καλοκαίρι είχε ενθουσιάσει τους οπαδούς των «πράσινων» καθώς ήταν εξαιρετικός στην Παρί, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν καλά.

Ο Σορτς είχε παράπονα από τη διαχείριση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος με τη σειρά του είχε παράπονα από την απόδοσή του, με συνέπεια η σεζόν να μην είναι καλή για τον Αμερικανό, ο οποίος είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει και ενημέρωσε σχετικά τη διοίκηση.

Ο Σορτς έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Βαλένθια για τριετές συμβόλαιο και είναι πλέον ελεύθερος να το υπογράψει, καθώς ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με το ακόλουθο μήνυμα στα social media.

«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς. Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου! Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!».