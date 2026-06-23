Στον Παναθηναϊκό επικρατεί κλίμα ενθουσιασμού, καθώς η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, με τη διοίκηση να του προσφέρει τριετές συμβόλαιο και ταυτόχρονα να αυξάνει το αγωνιστικό μπάτζετ κατά 10 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του συλλόγου να επανέλθει στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο Σέρβος όμως δεν θα είναι μόνος του!

Ο Μάικ Μπατίστ που ετοιμάζεται να γυρίσει και αυτός στο ΟΑΚΑ, ποιοι άλλοι θα είναι στον πράσινο πάγκο και ο κόουτς που περίμενε τις εξελίξεις με τον Ομπράντοβιτς. Διαβάστε στο Sportdog