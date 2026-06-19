Ο Αλεσιο Λίσι είναι ο προπονητής που θέλουν στον ΠΑΟΚ για να αντικαταστήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι άνθρωποι της ομάδας αξιολόγησαν όλες τις επιλογές που έχουν και πρόκριναν αυτή του 40χρονου Ιταλού προπονητή και προσπαθούν το συντομότερο δυνατό να κλείσουν συμφωνία μαζί του.

Φέρεται να υπάρχουν και άλλες ομάδες από Ισπανία και Ιταλία που ενδιαφέρονται γι’ αυτόν, με τον ΠΑΟΚ όμως να έχει πιθανότητες να του αποσπάσει την υπογραφή.

Ο Λίσι έχει καθίσει στον πάγκο της Μιραντές ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Οσασούνα.

Ο Λίσι είναι ένας προπονητής που του αρέσει να αγωνίζεται με διαφορετικές διατάξεις, καθώς σε Οσασούνα και Μιραντές έχει χρησιμοποιήσει τόσο το 3-5-2, το 4-4-2, αλλά και το 4-2-3-1.