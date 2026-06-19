Η μεταγραφή του Μάικ Τζέιμς στην Μπαρτσελόνα, που μέχρι πρόσφατα φαινόταν σχεδόν δεδομένη, τελικά δεν θα ολοκληρωθεί, καθώς οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε «ναυάγιο», σύμφωνα με το Basketnews.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της EuroLeague, βρισκόταν πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα των Καταλανών, όμως οι συζητήσεις δεν είχαν την αναμενόμενη κατάληξη. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι διαφορές που προέκυψαν στις διαπραγματεύσεις αποδείχθηκαν καθοριστικές, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συμφωνία.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ο Τζέιμς παραμένει διαθέσιμος και ήδη αναμένεται να προσελκύσει ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλόγους της EuroLeague που αναζητούν ηγέτη στην περιφέρεια.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό χαμένο στόχο στον μεταγραφικό σχεδιασμό της, την ώρα που ο σύλλογος συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της περιφέρειάς του.

Έτσι, το σίριαλ γύρω από τον Μάικ Τζέιμς παραμένει ανοιχτό, με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να μην έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.