Ιστορία έγραψε το Μαρόκο στην αναμέτρηση με την Βραζιλία που έληξε ισόπαλη με 1-1 για το Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής έγινε η πρώτη Εθνική σε Παγκόσμιο Κύπελλο που παρέταξε στο αρχικό της σχήμα έντεκα ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γεννηθεί όλοι σε άλλη χώρα και όχι στο Μαρόκο!

‼️ HISTORIC ‼️

Morocco 🇲🇦 became the first national team ever to field a starting XI made up entirely of players born outside the country. 🤯

🇨🇦 Bono ⁰🇳🇱 Noussair Mazraoui ⁰🇫🇷 Issa Diop ⁰🇪🇸 Chadi Riad ⁰🇪🇸 Achraf Hakimi⁰🇫🇷 Neil El Aynaoui ⁰🇫🇷 Ayyoub Bouaddi ⁰🇧🇪 Chemsdine… pic.twitter.com/X6B29RrHaJ — SportyTV (@SportyTV) June 14, 2026

Συγκεκριμένα, ο Μπόνο έχει γεννηθεί στον Καναδά, οι Ριάντ, Χακίμι, Σαϊμπάρι έχουν γεννηθεί στην Ισπανία. Οι Ντιόπ, Ελ Αϊναουί, Μπουαντί και Ελ Μουραμπέτ έχουν γεννηθεί στην Γαλλία, οι Ταλμπί και Ελ Κανούς στο Βέλγιο και ο Μαζράουι είναι γεννημένος στην Ελβετία.