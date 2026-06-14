Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το Champions League στο πόλο των γυναικών και η αρχηγός της ομάδας Βασιλική Πλευρίτου αφιέρωσε την κούπα στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα, η Πλευρίτου θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν στο να είναι ο Ολυμπιακός στην κορυφή του ελληνικού, αλλά και ευρωπαϊκού πόλο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρόεδρο της ΠΑΕ.

Χαρακτηριστικά τόνισε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι εδώ και 16 χρόνια στο πλευρό όλων των αθλητών του σωματείου συμβάλλοντας στις επιτυχίες τους εντός και εκτός Ελλάδας.

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