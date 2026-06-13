Ο Τάσος Μπακασέτας φαίνεται πως βρίσκεται πλέον κοντά στην έξοδο από τον Παναθηναϊκό, σε μια εξέλιξη που συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα γύρω από το Τριφύλλι.

Παρότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια και αρχηγικό ρόλο στην ομάδα, όλα δείχνουν ότι η συνεργασία των δύο πλευρών οδεύει προς το τέλος της.

Ο Έλληνας άσος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό… πληρωμένος και ήδη σύλλογος της Super League περιμένει στη γωνία για τις ανακοινώσεις.

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