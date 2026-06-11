Η Αϊτή αναγκάστηκε από τη FIFA να αλλάξει φανέλα την τελευταία στιγμή πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και οι λόγοι, όπως έγινε γνωστό, είναι πολιτικοί.

Η φανέλα, η οποία παράγεται από την κολομβιανή εταιρεία αθλητικών ειδών Saeta, αρχικά απεικόνιζε την τελική μάχη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας της Αϊτής το 1803 στο μπροστινό μέρος. Εικόνα, όμως, που απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, οπότε η Αϊτή αναγκάστηκε να αλλάξει φανέλα την τελευταία στιγμή.

«Σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, ο στόχος μας σε όλη τη διαδικασία ήταν να δημιουργήσουμε μια φανέλα που να τιμά την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα του λαού της Αϊτής. Αρκετές ιδέες αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών και υποβλήθηκαν μέσω της τυπικής διαδικασίας έγκρισης της FIFA.

Το τελικό σχέδιο που παρουσίασε η Saeta είχε ως στόχο να αποτελέσει φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που συμβάλλουν καθημερινά στο μέλλον της Αϊτής και δεν προοριζόταν ως πολιτική δήλωση», ανέφερε η ανακοίνωση της Saeta ενώ για το θέμα τοποθετήθηκε και η FIFA μέσω της δικής της ανακοίνωση, η οποία ανέφερε τα εξής…

«Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, η FIFA έκρινε ότι ορισμένα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά βάσει των κανονισμών εξοπλισμού της και τελικά ζήτησε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό. Ενώ αυτή η ερμηνεία διέφερε από την πρόθεσή μας, η Saeta σεβάστηκε τη διαδικασία και εφάρμοσε τις τελικές απαιτήσεις που κοινοποιήθηκαν από τη FIFA.

Παραμένουμε περήφανοι που συνεισφέραμε, μαζί με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, σε αυτή την ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Αϊτής και ευχόμαστε στην ομάδα κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».