Η Γκάνα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026 και ο πάστορας Ρέιντολφ Οντούρο Γκουεμπί, ο οποίος θεωρείται… προφήτης, συμβουλεύει τον Κάρλος Κεϊρόζ να μη δώσει θέση βασικού στον Ραχμάν Μπάμπα του ΠΑΟΚ.

Σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο, για κάποιο λόγο, προκύπτει και μια περίεργη ιστορία από την Αφρική και εξαίρεση δεν αποτελεί το φετινό τουρνουά, με τον αριστερό μπακ του «δικεφάλου του βορρά» να είναι στο επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, ο πάστορας Ρέιντολφ Οντούρο Γκουεμπί, ο οποίος θεωρείται από τους συμπατριώτες του προφήτης επειδή είχε προβλέψει ένα δυστύχημα στους καταρράκτες Κιντάμπο το 2017, μίλησε για το Μουντιάλ 2026 και έδωσε τη συμβουλή του στον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Σύμφωνα με τον πάστορα, ο Κεϊρόζ δεν θα πρέπει να έχει στη βασική 11άδα τον Μπάμπα σε κανένα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου γιατί αν είναι στο αρχικό σχήμα θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ομάδας. Αν αυτό το είδε σε όραμα ή είναι καθαρά δική του ποδοσφαιρική εκτίμηση, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.

Όπως και να έχει, η πρόβλεψη του «Eagle Prophet», όπως αποκαλείται, δεν πέρασε απαρατήρητη στη Γκάνα και μένει να φανεί αν θα τον ακούσει ο Κεϊρόζ ή θα κάνει του κεφαλιού του αδιαφορώντας για τις… προφητείες.