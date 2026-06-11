Η έναρξη του Μουντιάλ 2026 απέχει λίγες ώρες και η τουριστική βιομηχανία δεν έχει ενισχυθεί στον βαθμό που περίμεναν η FIFA και οι Αμερικανοί, όπως δείχνουν οι αριθμοί.

Το τουρνουά αναμενόταν να φέρει ένα απροσδόκητο όφελος στην τουριστική βιομηχανία της Αμερικής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όμως το κλίμα φόβου φαίνεται να έχει φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Τα πλήθη των φιλάθλων στους οποίους βασίζονταν τα ξενοδοχεία δεν έχουν ακόμη φτάσει, αναγκάζοντας πολλούς να μειώσουν τις τιμές.

Οι κρατήσεις πτήσεων έχουν μειωθεί καθώς οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί. Τα ακριβά εισιτήρια αγώνων έχουν περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση και οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι ο ενθουσιασμός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Το κόστος, τα εμπόδια στην έκδοση βίζας και η υποστήριξη της παρακολούθησης αγώνων σε 16 πόλεις υποδοχής σε τρεις χώρες έχουν αποδειχθεί αποτρεπτικοί παράγοντες.

Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο είναι λιγότερο δημοφιλές από ό,τι στην Ευρώπη, δεν μπορούν να καλύψουν το κενό. «Είναι συνολικά μια απογοήτευση. Δεν υπάρχει άλλη λέξη που μπορώ να πω», δήλωσε ο Βιγιάι Ντανταπανί, διευθύνων σύμβουλος της ένωσης ξενοδόχων της Νέας Υόρκης.

Οι κρατήσεις πτήσεων από την Ευρώπη προς τις περισσότερες πόλεις υποδοχής για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έχουν μειωθεί κατά 3,8% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την Cirium- ηγέτιδα στα δεδομένα και την ανάλυση αεροπορικών ταξιδιών-, ακόμη και αφού οι Ευρωπαίοι είχαν ήδη σταματήσει τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ πέρυσι. Οι κρατήσεις από την Ευρώπη προς τη Νέα Υόρκη, την οποία θα φιλοξενήσει τον τελικό της 19ης Ιουλίου, έχουν μειωθεί κατά 15,8%, δήλωσε η Cirium.

Η FIFA είχε προβλέψει ότι 1,2 εκατομμύρια οπαδοί θα κατευθυνθούν στην πόλη, αλλά ο Ντανταπανί είπε ότι η ένωση ξενοδοχείων της Νέας Υόρκης αναμένει μόνο μισό εκατομμύριο. Αρκετά ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη κάνουν έκπτωση στα δωμάτια ξενοδοχείων, δήλωσε ο Ντανταπάνι, συμπεριλαμβανομένου του New York Hilton Midtown, του μεγαλύτερου ξενοδοχείου της πόλης, το οποίο μείωσε τις τιμές για το τουρνουά στο μισό στα 415 δολάρια ανά διανυκτέρευση, σε σύγκριση με τις διαφημιζόμενες τιμές τον Δεκέμβριο, είπε.

Οι φίλαθλοι από περισσότερες από τις μισές χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, προσθέτοντας κόστος και αβεβαιότητα για τους ταξιδιώτες που είναι ήδη επιφυλακτικοί. Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε την είσοδο σε έναν Σομαλό διαιτητή λόγω φερόμενων διασυνδέσεων με «ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι πρακτικές έκδοσης εισιτηρίων της FIFA έχουν επίσης ταράξει προκαλέσει αναστάτωση στους φιλάθλους. Οι διοργανωτές εισήγαγαν τιμές ρεκόρ και για πρώτη φορά, δυναμική τιμολόγηση που αύξησε το κόστος καθώς πλησίαζε το τουρνουά. Η απόφαση της FIFA να επιτρέψει την τιμολόγηση μεταπώλησης χωρίς όριο αύξησε περαιτέρω το κόστος και προκάλεσε ρυθμιστικό έλεγχο. Το φθηνότερο εισιτήριο σε πόλεις υποδοχής όπως η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι πλησιάζει πλέον τα 1.000 δολάρια, σύμφωνα με την TicketData.

Ακόμα κι αν οι τιμές των εισιτηρίων μειωθούν στο μισό κοντά σε βασικούς αγώνες, η ζήτηση της τελευταίας στιγμής μπορεί να παραμείνει συγκρατημένη, καθώς οι φίλαθλοι από το εξωτερικό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το κόστος και την πολυπλοκότητα της κράτησης ταξιδιών και της εξασφάλισης βίζας σε σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε η Ντάνα Λατούφ, διευθύνουσα σύμβουλος της Tickitto, μιας βρετανικής εταιρείας διανομής εισιτηρίων.