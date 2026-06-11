Το Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά κάνει σέντρα σε λίγες ώρες και πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν για ακόμη μια φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση τα παγκόσμια αστέρια.

Ωστόσο πίσω από κάθε Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Μανουέλ Νόιερ και άλλους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στα 40 χρόνια τους, έρχονται τα νέα ταλέντα που θέλουν να πάρουν λίγο από την δόξα της μεγάλης γιορτής.

Παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Παού Κουμπαρσί, ο Έντρικ, ο Ράγιαν, ο Πάες και άλλοι πολλοί που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 20 χρόνια τους.

Στο φετινό Μουντιάλ θα κάνουν ντεμπούτο 18 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με τον μικρότερο να είναι ο Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος σήμερα που ξεκινάει η διοργάνωση, είναι 17 ετών, 7 μηνών και 28 ημερών.

Βέβαια δεν απειλεί το ρεκόρ του νεότερου παίκτη σε Μουντιάλ όλων των εποχών, ο οποίος είναι ο Νόρμαν Γουάιτσαϊντ, που έκανε ντεμπούτο στο Βόρεια Ιρλανδία – Γιουγκοσλαβία στις 17 Ιουνίου 1982 σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών.

Αναλυτικά οι νεότεροι παίκτες του Μουντιάλ 2006:

Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό) 14 Οκτωβρίου 2008 (17)

Ούγκο Σοχούρεκ (Τσεχία) 7 Ιουνίου 2008 (17)

Ιμπραΐμ Εμπαγιέ (Σενεγάλη) 24 Ιανουαρίου 2008 (17)

Χάμζα Αμπντελκαρίμ (Αίγυπτος) 1 Ιανουαρίου 2008 (17)

Μπάρα Σαπόκο Εντιαγιέ (Σενεγάλη) 31 Δεκεμβρίου 2007 (18)

Μλάντεν Γιούρκας (Βοσνία) 7 Οκτωβρίου 2007 (18)

Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο) 2 Οκτωβρίου 2007 (18)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία) 13 Ιουλίου 2007 (18)

Μπεκρούζ Καρίμοφ (Ουζμπεκιστάν) 7 Αυγούστου 2007 (18)

Λούκας Χέριγκντον (Αυστραλία) 5 Σεπτεμβρίου 2007 (18)

Ραγιάν Ελούμι (Τυνησία) 17 Σεπτεμβρίου 2007 (18)

Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία) 21 Σεπτεμβρίου 2007 (18)

Τασίντ Γιασμίντ (Κατάρ) 16 Ιουνίου 2006 (19)

Έντρικ (Βραζιλία) 21 Ιουλίου 2006 (19)

Ράγιαν (Βραζιλία) 3 Αυγούστου 2006 (19)

Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού) 14 Νοεμβρίου 2006 (19)

Κέντρι Πάες (Ισημερινός) 4 Μαϊου 2007 (19)

Παού Κουμπαρσί (Ισπανία) 22 Ιανουαρίου 2007 (19)

O Κριστιάνο και οι άλλοι

Από την άλλη στους μεγαλύτερους παίκτες σε ηλικία που βρίσκονται στο Μουντιάλ υπάρχουν κορυφαία ονόματα όπως αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Λούκα Μόντριτς, του Μανουέλ Νόιερ με τον μεγαλύτερο ωστόσο από όλους να είναι ο 43χρονος Κρεγκ Γκόρντον τερματοφύλακας της Χαρτς και της Εθνικής Σκωτίας.

Αναλυτικά οι γηραιότεροι παίκτες του Μουντιάλ:

Κρεγκ Γκόρντον (Σκωτία) 31 Δεκεμβρίου 1982 (43)

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) 5 Φεβρουαρίου 1985 (41)

Λούκα Μόντριτς (Κροατία) 9 Σεπτεμβρίου 1985 (40)

Γκιγιέρμο Οτσόα (Μεξικό) 13 Ιουλίου 1985 (40)

Έντιν Τζέκο (Βοσνία) 17 Μαρτίου 1986 (40)

Μανουέλ Νόιερ (Γερμανία) 27 Μαρτίου 1986 (40)

Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι) 3 Ιουνίου 1986 (40)