Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο Σομαλός διεθνής διαιτητής Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν δεν έλαβε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας πληροφοριών που, σύμφωνα με τις αρχές, τον συνέδεαν με άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα για σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο Αρτάν συγκαταλεγόταν στους 52 διαιτητές που είχαν επιλεγεί από τη FIFA για να διευθύνουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Είχε ταξιδέψει στο Μαϊάμι προκειμένου να συμμετάσχει στο προπονητικό πρόγραμμα προετοιμασίας των διαιτητών πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στους New York Times, διέθετε όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, έγκυρη βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επίσημη διαπίστευση της FIFA. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι υποβλήθηκε σε πολύωρη διαδικασία εξέτασης που διήρκεσε περισσότερο από έντεκα ώρες, πριν τελικά τεθεί υπό κράτηση και επιστραφεί στην Κωνσταντινούπολη, από όπου είχε ξεκινήσει το ταξίδι του.

Μετά από σχετικό αίτημα για διευκρινίσεις, ανώτατος αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης ανέφερε ότι κατά τον πρόσθετο έλεγχο των υπηρεσιών Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία, τα οποία περιλάμβαναν φερόμενες συνδέσεις με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Όπως επισημάνθηκε, οι πληροφορίες αυτές κατέστησαν τον διαιτητή μη επιλέξιμο για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει της αμερικανικής μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των φερόμενων διασυνδέσεων ούτε διευκρίνισαν σε ποια οργάνωση αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες.

Από την πλευρά της, η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο Αρτάν δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αρμοδιότητα στις διαδικασίες χορήγησης βίζας ή εισόδου σε χώρα υποδοχής. Η παγκόσμια ομοσπονδία σημείωσε ότι η τελική απόφαση για την είσοδο οποιουδήποτε προσώπου σε μια χώρα ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρικ Λάρσεν δήλωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, η απόφαση των αμερικανικών υπηρεσιών φαίνεται να βασίστηκε σε στοιχεία που κρίθηκαν επαρκή κατά τον έλεγχο των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών συσκευών του διαιτητή. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενος περιορισμούς ως προς τη δημοσιοποίηση των δεδομένων της υπόθεσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σομαλίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό του Αρτάν και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις επαφές με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να λάβει περαιτέρω διευκρινίσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει υπερήφανο για τη διεθνή πορεία και τις διακρίσεις του Σομαλού διαιτητή.

Ο Αρτάν είχε αναδειχθεί κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025 από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η επιλογή του για το Μουντιάλ είχε προκύψει ύστερα από πολυετή διαδικασία αξιολόγησης από τη FIFA.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην επαγγελματική του πορεία και ευχαριστώντας τη FIFA, την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την ποδοσφαιρική κοινότητα για τη στήριξη που έλαβε.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρώην υποψήφια πρόεδρο, Χίλαρι Κλίντον, να επικρίνει δημόσια την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οφείλουν να ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία και όχι να δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στις διεθνείς ανταλλαγές.

Μετά την επιστροφή του στη Σομαλία, ο Αρτάν έγινε δεκτός με ιδιαίτερες εκδηλώσεις υποστήριξης από φιλάθλους και εκπροσώπους της ποδοσφαιρικής κοινότητας, οι οποίοι εξήραν την επαγγελματική του πορεία και τη συμβολή του στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.