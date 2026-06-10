Μικρά μπρελόκ σε σχήμα… κατσίκας ντυμένα με τη φανέλα της Αργεντινής και το νούμερο 10 του Λιονέλ Μέσι, γεμίζουν τα τραπέζια ενός εργοστασίου στην Κίνα, αποτυπώνοντας τη δυναμική μιας τεράστιας αγοράς που ποντάρει εμπορικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά την απουσία της ίδιας της χώρας από τη διοργάνωση.

Το Μουντιάλ ξεκινά στη Βόρεια Αμερική, όμως η Κίνα παραμένει εκτός, έχοντας αποτύχει να προκριθεί ξανά, με μοναδική συμμετοχή της να καταγράφεται το 2002. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον στο εσωτερικό της χώρας παραμένει έντονο, με την ποδοσφαιρική διοργάνωση να αποτελεί εμπορικό καταλύτη για μια βιομηχανία που παράγει μαζικά προϊόντα για φιλάθλους που αναζητούν αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν «συναισθηματική αξία».

Τα λούτρινα μπρελόκ με μορφή κατσίκας – GOAT (Greatest of All Time) – αποτελούν από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μιας κινεζικής εταιρείας που συνεργάζεται με εθνικές ομάδες, όπως η Αργεντινή, για την παραγωγή επίσημου merchandising. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί πενταπλάσια σε σχέση με το Μουντιάλ του 2022.

Στα εργαστήρια της πόλης Γιγού, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα χονδρικού εμπορίου παγκοσμίως, εργαζόμενοι συναρμολογούν και συσκευάζουν τα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται σε καταστήματα σε όλη την Κίνα. Δίπλα στα «Μέσι-κατσικάκια» βρίσκονται λούτρινα που παραπέμπουν στον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς και φιγούρες ποδοσφαιριστών από εθνικές ομάδες όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Η εταιρεία ξεκίνησε με ένα απλό λούτρινο αρκουδάκι και σταδιακά μετατράπηκε σε έναν από τους βασικούς παίκτες στην αγορά των ποδοσφαιρικών αναμνηστικών, σε μια κατηγορία που πλέον ανταγωνίζεται ακόμη και τα δημοφιλή συλλεκτικά προϊόντα της κινεζικής Pop Mart.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, η ζήτηση δεν βασίζεται μόνο στην πρακτική αξία των προϊόντων, αλλά κυρίως στη συναισθηματική σύνδεση των καταναλωτών με τα αθλητικά είδωλα. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής επιβράδυνσης και πιεσμένης κατανάλωσης, τα προϊόντα αυτά λειτουργούν ως μικρές «διέξοδοι συναισθήματος» για τη νεότερη γενιά.

Παρά την απουσία της εθνικής ομάδας από το τουρνουά, η Κίνα καταγράφει σταθερά υψηλή τηλεθέαση, ενώ η ποδοσφαιρική κουλτούρα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Για πολλούς φιλάθλους, το Μουντιάλ παραμένει μια παγκόσμια γιορτή που υπερβαίνει τα όρια της εθνικής συμμετοχής, μετατρέποντας ακόμη και ένα μικρό λούτρινο μπρελόκ σε σύμβολο σύνδεσης με το παιχνίδι.