Από την Αργεντινή προκύπτει νέο μεταγραφικό σενάριο που συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Γκαστόν Μπενεντέτι, έναν ποδοσφαιριστή που φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από διαφορετικές αγορές.

Οι «πράσινοι», που συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο τεχνικό τους επιτελείο, εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις ενίσχυσης και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 25χρονου αριστερού μπακ της Εστουδιάντες.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αγκουστίν Ζαμπαλέτα, το «τριφύλλι» συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη της ομάδας της Λα Πλάτα. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι έχει υπάρξει αρχική επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση ή να βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το έργο του Παναθηναϊκού μόνο εύκολο δεν προμηνύεται, καθώς για τον Μπενεντέτι φέρονται να έχουν κινηθεί επίσης η Κρουζέιρο, η Σάντος και η Ορλάντο Σίτι, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού για την υπογραφή του.

Ο Αργεντινός αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την Εστουδιάντες, εφόσον επιθυμεί να εξασφαλίσει οικονομικό αντάλλαγμα από πιθανή παραχώρησή του. Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 132 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας οκτώ ασίστ, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα των ακαδημιών του ιστορικού αργεντίνικου κλαμπ.