Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει αρχίσει και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γίνονται ετοιμασίες για την υποδοχή της ομάδας, εφόσον έχει κατακτήσει το τρόπαιο.

Με το Telecom Center Athens να βάφεται στα κόκκινα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους. Είναι καλύτερη ομάδα, πιο πλήρης, δεν έχει απουσίες λόγω τραυματισμών και μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, οι οπαδοί του ανυπομονούν για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου και ο Πειραιάς ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά του για να υποδεχθεί την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, γίνονται ετοιμασίες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την εξέδρα στην οποία θα ανέβει η ομάδα αν όλα έχουν πάει καλά και έχει κατακτηθεί το τρόπαιο, ενώ στον χώρο θα βρίσκονται και δεκάδες χιλιάδες κόσμου για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές.

Πρόκειται, βασικά, για μια επανήληψη του σκηνικού του 2024 με την υποδοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας μετά την κατάκτηση του Europa Conference League, ενώ σε άλλες περιοχές του Πειραιά, όπως ο Κορυδαλλός, έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες.