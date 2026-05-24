Πριν από λίγες ημέρα η Βουλγαρία έκανε την μεγάλη έκπληξη και η Ντάρα με το «Bangaranga» κατέκτησε τον τίτλο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Τώρα η Ντάρα ελπίζει και σε κατάκτηση της κούπας της Euroleague, μέσω του συμπατριώτη της, Σάσα Βεζένκοφ, στον οποίο και ευχήθηκε καλή τύχη για τον αποψινό (21:00, Novasports Prime) τελικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Telekom Center».

Η Ντάρα ανέβασε στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media στο οποίο έγραψε: «Εύχομαι καλή τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ για σήμερα!! Πήγαινε να το πάρεις νικητή».

Το στόρι με την ευχή, συνοδευόταν με ένα λιοντάρι, ένα στέμμα και τη σημαία της Βουλγαρίας.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη μάχη, ο «μπόμπερ» του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις στο κανάλι της ομάδας στο Youtube λέγοντας τα εξής:

Ανυπομονησία ή πίεση;

«Τίποτε από τα δύο. Νομίζω ότι ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Σήμερα είναι Σάββατο. Να ξυπνήσουμε αύριο, να είμαστε καλά και να είμαστε έτοιμοι να πάμε να το απολαύσουμε και να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι».

Υπάρχει κάτι που δεν θα πρέπει να κάνετε για να σηκώσει ο Ολυμπιακός την EuroLeague;

«Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί και εξασκηθεί. Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ο κόσμος την Παρασκευή έδωσε βροντερό «παρών». Τι περιμένεις να δεις αύριο;

«Φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολλοί. Δεν το σκέφτομαι πολύ γιατί θέλω να ζω την κάθε στιγμή ξεχωριστά, οπότε με το που βγω στο γήπεδο νομίζω θα το νιώσουμε όλοι μαζί και θα πάμε για τον στόχο μας».

Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού;

«Τους ευχαριστούμε. Να έρθουν να στηρίξουν με τη φωνή τους και στο τέλος όλοι μαζί να πετύχουμε τον στόχο μας».

Στα αγωνιστικά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει πιο έτοιμη και αποφασισμένη από ποτέ ώστε να ανέβει στο βάθρο του νικητή, κατακτώντας την 4η κούπα στην ιστορία της, με τον κόσμο στο πλευρό της, καθώς περισσότεροι από 16.000 φίλοι του συλλόγου θα κοκκινίσουν το «Telekom Center».

O Ολυμπιακός για να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης έκανε εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε επικρατώντας με 79-61, με τον Πίτερς να κάνει μεγάλο ματς με 17 πόντους και 7/7 σουτ.

Αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους και μένει η τελική του απόφαση για την δωδεκάδα. Στον ημιτελικό με τη Φενέρ, έμειναν εκτός οι Νιλικίνα, Μόρις, Λαρεντζάκης και Φαλ.

Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία θέλει να κατακτήσει την 12η κούπα στην ιστορία της στον ημιτελικό επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 με κορυφαίο τον Χεζόνια που πέτυχε 25 πόντους.

Στα αγωνιστικά, ο Σκαριόλο έχει πρόβλημα στην θέση «5», καθώς είναι τραυματίες οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα.

Oδηγίες της ΚΑΕ στους φιλάθλους για την πρόσβαση στο γήπεδο

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για την πρόσβαση των φιλάθλων της στο «T-Center», για τον μεγάλο τελικό της Euroleague με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε αυτήν αναφέρει πως η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο και ταυτοποιημένο εισιτήριο αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν στον τελικό του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα με την Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00), πως θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή πρόσβασή τους στο Telekom Center Athens.

Έλεγχος εισιτηρίων και ταυτοποίηση

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο και ταυτοποιημένο εισιτήριο αγώνα. Είναι υποχρεωτική η επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Τονίζεται πως οι έλεγχοι της Αστυνομίας θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις σε φιλάθλους που δεν διαθέτουν ταυτοποιημένο εισιτήριο.

Σημεία ελέγχου ασφαλείας

Θα πραγματοποιούνται διαδοχικοί και αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων και σωματικοί έλεγχοι από την Αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Απαγόρευση επανεισόδου

Μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα απαγορεύονται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών θα λειτουργούν κανονικά κυλικεία και τουαλέτες.

Σημεία συγκέντρωσης για την οργανωμένη μετακίνηση

Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΗΣΑΠ «Νέο Φάληρο»

Ώρα συγκέντρωσης: 17:00

Ώρα αναχώρησης: 18:00

Η μεταφορά από το προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαχωρισμένων διαδρομών και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Πρόσβαση οχημάτων

Η είσοδος οχημάτων στην Περίμετρο C του ΟΑΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR Code.

Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης

Parking 5: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης A / C8

Parking 6: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης D / C11

Parking 9: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Εισόδου C1

Σημαντική ενημέρωση: Για την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων, παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης».

Οδηγίες και από την ΕΛ.ΑΣ

Οδηγίες προς τους φιλάθλους εξέδωσε και η Αστυνομία.

Αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους.