Συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Volley League των ανδρών με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Πυλαίας (18:30).

Οι «πράσινοι» προηγούνται 1-0 στη σειρά και θέλουν να πάρουν τη νίκη και να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά για να παραμείνουν «ζωντανοί» στο κυνήγι του τίτλου.

Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ. Όσον αφορά την συνολική προϊστορία σε 95 ματς ο Παναθηναϊκός έχει 58 νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ μετράει 37.