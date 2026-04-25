Στην Elite League θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Πανιώνιος, καθώς υποβιβάστηκε από τη Stoiximan Basket League μετά την ήττα με 75-65 από τον Άρη στο Nick Gallis Hall.

Με τους Αντετοκούνμπο, Τζόουνς, ο Άρης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε τον πρώτο λόγο στην εκκίνηση του ματς (4-2). Η «δράση» των Γουότσον, Τέιλορ, Τόμασον, όμως, έφεραν σε θέση οδηγού τον Πανιώνιο στο 6’ με +3 (9-12).

Οι «κιτρινόμαυροι»… απάντησαν με επιμέρους 10-3, με τους Άντζουσιτς, Φόρεστερ, Κουλμπόκα να μπαίνουν στην εξίσωση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 4 πόντων (19-15). Διαφορά την οποία στο 13’ έστειλαν στο +5 (24-19).

Πιέζοντας αμυντικά και με συνεχείς πόντους από τον Λιούις, οι «κυανέρυθροι» πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ (15’ 24-26), με τις ομάδες, να εναλλάσσονται, στην πορεία, στο προβάδισμα και να φεύγουν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με το ισόπαλο 31-31.

Χέρι-Χέρι πήγε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο (34-31, 34-34, 40-36, 40-42, 49-49), με τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να το παίρνουν… προσωπικά από το 29’ και μετά, γεγονός που επέτρεψε στον Άρη να ξεφύγει στο 32’ με +11 (60-49). Απόσταση η οποία με τη στήριξη των Μποχωρίδη, Νουά, «ανέβηκε» στο 34’ στο +13 (65-52).

Ο Πανιώνιος έκανε την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, μείωσε στο 38’ στους 6 πόντους (70-64), η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-31, 51-49, 75-65

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 18 (4), Τζόουνς 17 (1), Νουά 5, Μποχωρίδης 11 (3), Αντετοκούνμπο 6, Χατζηλάμπρου 2, Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 3 (1), Πουρλίδας, Άντζουσιτς 7 (2), Κουλμπόκα 2.

Πανιώνιος (Νέναντ Μάρκοβιτς): Γουότσον 4, Λέμον 2, Τέιλορ 16 (4), Τσαλμπούρης 17 (4), Λιούις 9 (1), Γόντικας , Τόμασον 9, Κρούζερ 2, Νικολαϊδης 4, Γκίκας 2.