Η αποθεωτική υποδοχή των οπαδών του Άρη, οι οποίοι τού φώναξαν και σύνθημα, ενθουσίασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραδέχθηκε πως δεν περίμενε κάτι τέτοιο.

Ο Greek Freak είναι στο Nick Gallis Hall μαζί με τον αδερφό του, Θανάση, τη μητέρα του, Βερόνικα, και τον ιδιοκτήτη της κίτρινης ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Πανιώνιο και αποθεώθηκε τόσο κατά την άφιξή του στο γήπεδο όσο και μετά την είσοδό του σε αυτό.

Οι οπαδοί του Άρη, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει και ένα σύνθημα για τον Αντετοκούνμπο, ζητώντας του να φύγει από το NBA και να υπογράψει στην ομάδα τους για να την κάνει πρωταθλήτρια, με τον ίδιο να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για όσα είδε και άκουσε.

«Δεν την περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο. Είναι το πρώτο μου παιχνίδι εδώ, στον Άρη», είπε στην ΕΡΤ για την αποθέωση που γνώρισε.