Ο Άρης υποδέχεται τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League και ο Νίκος Γκάλης με τον Φάνη Χριστοδούλου είχαν την ευκαιρία να τα πουν και πάλι από κοντά.

Ο ένας είναι ο μεγαλύτερος θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, είναι αυτός που έμαθε, βασικά, στους Έλληνες το μπάσκετ. Ο άλλος είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έβγαλε ποτέ η χώρα μας, ένα απίστευτο ταλέντο που μπορούσε να παίξει σε όλες τις θέσεις.

Συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα και πρωταθλητές Ευρώπης το 1987, ο Γκάλης και ο Χριστοδούλου συναντήθηκαν ξανά με αφορμή το ματς των «κίτρινων» με τους «κυανέρυθρους», των οποίων γενικός αρχηγός είναι ο Φάνης, με αποτέλεσμα να κάνουν και δηλώσεις στην ΕΡΤ.

«Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από εμάς νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», είπε αρχικά ο Γκάλης και συνέχεια πήρε τον λόγο ο Χριστοδούλου, λέγοντας: «Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του».