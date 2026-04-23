Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση τερματοφύλακα το καλοκαίρι και στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους βρίσκεται και το όνομα του Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Ουτρέχτη μέχρι το 2028.

Από την αρχή της σεζόν υπάρχουν φήμες για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο μέλλον, ενώ τον Ιανουάριο είχε έρθει στο προσκήνιο το όνομα του Χρήστου Μανδά που ανήκει στη Λάτσιο.

Οι «πράσινοι», τελικά, δεν απέκτησαν κανέναν εκ των δύο, το καλοκαίρι όμως είναι σίγουρο ότι θα αποκτήσουν τερματοφύλακα και σύμφωνα με το «transferfeed.com» υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπάρκα, πρωταθλητής με την ΑΕΚ το 2018, ο οποίος αγωνίζεται στην ολλανδική Ουτρέχτη και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση του 31χρονου Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος πραγματοποιεί σταθερές εμφανίσεις με την Ουτρέχτη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την απόκτηση δύο νέων γκολκίπερ ενόψει της επόμενης σεζόν.

Στους κύκλους του ποδοσφαίρου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μία από τις μεταγραφές θα αφορά Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Μπάρκας βρίσκεται σε λίστα παικτών που παρακολουθούνται, στην οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Γιώργος Αθανασιάδης, Χρήστος Μανδάς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τον σύλλογο να εξετάζει ανοιχτά την αγορά πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας μετρά 13 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, εντάχθηκε στην τωρινή του ομάδα τον Ιούλιο του 2023 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt ανέρχεται στα 3.5 εκατ. ευρώ», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.