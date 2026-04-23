Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή της, ωστόσο φαίνεται πως ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ήδη διαμορφώσει άποψη για το ποιον θα ήθελε στον πάγκο της ομάδας. Ένα απλό like στα social media στάθηκε αρκετό για να πυροδοτήσει συζητήσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο ισπανικό ρεπορτάζ, η Bασίλισσα εξετάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της, καθώς το μέλλον του τεχνικού επιτελείου παραμένει ανοιχτό μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα σε Champions League και La Liga.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να εμφανίζεται ως πιθανή λύση επιστροφής στον πάγκο των “μερένγκες”. Παράλληλα, η παρουσία του στην επικαιρότητα ενισχύεται και από τα σενάρια που αφορούν το μέλλον του στην Μπενφίκα.

Σε αυτό το σκηνικό, σύμφωνα με αναφορές, ο Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να έχει εκφράσει έμμεσα την προτίμησή του προς τον Μουρίνιο, μέσω της διαδικτυακής του δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, έκανε like σε ανάρτηση που σχετιζόταν με πιθανή επιστροφή του Πορτογάλου στη Ρεάλ, κίνηση που στη συνέχεια αποσύρθηκε, χωρίς όμως να περάσει απαρατήρητη.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση συνέδεε τον Μουρίνιο με την επιθετική δυναμική της Ρεάλ, κάνοντας αναφορά και στην ιστορική παραγωγικότητα του Κριστιάνο Ρονάλντο υπό τις οδηγίες του, όταν ο Πορτογάλος είχε σημειώσει 168 γκολ σε τρεις σεζόν. Παράλληλα, γινόταν η ερώτηση για το πώς θα μπορούσε να αποδώσει ο Μπαπέ σε ένα αντίστοιχο προπονητικό περιβάλλον.

Το γεγονός ότι το like καταγράφηκε, έγινε αντιληπτό και στη συνέχεια αφαιρέθηκε, ήταν αρκετό για να δημιουργήσει συζήτηση, χωρίς ωστόσο να προκύπτει αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη εξέλιξη ή επιβεβαίωση από καμία πλευρά.