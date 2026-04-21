Προτεραιότητα ο Πινέδα

Η ΑΕΚ οδεύει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο Ηλιόπουλος ετοιμάζεται να απογειώσει τους οπαδούς με τις κινήσεις του. Όχι μόνο με τις μεταγραφές, καθώς η Ένωση θα ενισχυθεί σημαντικά λόγω της προοπτικής της συμμετοχής στο Champions League, αλλά και με ανανεώσεις συμβολαίων, όπως για παράδειγμα αυτό του Πινέδα. Ο Μεξικανός δεσμεύεται ως το 2027 και έχει βρει και πάλι τον καλό του εαυτό φέτος, οπότε οι κιτρινόμαυροι θα προσπαθήσουν να τον δέσουν με νέο συμβόλαιο και μάλιστα πριν το Μουντιάλ, καθώς αν το καθυστερήσουν πολύ, ενδέχεται να προκύψουν δυνατές προτάσεις από ενδιαφερόμενους.

Τα «θαύματα» του Νίκολιτς

Το γεγονός ότι ο Πινέδα θυμίζει φέτος τον παίκτη της σεζόν 2022-23 πιστώνεται φυσικά στον Νίκολιτς, ο οποίος έχει τρελάνει με κάθε τρόπο τον Ηλιόπουλο. Με τα αποτελέσματα, με το ποδόσφαιρο της ομάδας, με το πώς αξιοποιεί όλους τους παίκτες, ακόμη και αυτούς που έμοιαζαν τελειωμένοι. Σε αυτή την κατηγορία είναι ο Περέιρα, ο οποίος αποδεικνύει περίτρανα φέτος ότι μπορούσε να προσφέρει πολλά και το κάνει. Ο Σέρβος προπονητής εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τον Αργεντίνο χαφ, ο οποίος απέδειξε φέτος πόσα μπορεί να προσφέρει ακόμη κι αν δεν είναι σταθερά βασικός. Ο Νίκολιτς τον βοήθησε να το δείξει αυτό και κέρδισε κι άλλους πόντους στην εκτίμηση όλων στην ομάδα.

Στα καλύτερά του ο Τίγρης

Πολύ ανεβασμένος είναι το τελευταίο διάστημα ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος έχει και επιπλέον λόγο για να χαίρεται για την ΑΕΚ. Για τον πρώην ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να αποδειχθεί άξιος διάδοχος ο Ηλιόπουλος, να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες και όχι σε περιπέτειες, όπως είχε συμβεί με τον Μιχάλη Τροχανά τη δεκαετία του ’90. Θα ήταν ασυγχώρητο από τους ΑΕΚτζήδες το να κάνει το ίδιο λάθος δεύτερη φορά ο Μελισσανίδης, οπότε ο ίδιος χαίρεται ακόμη περισσότερο για τη διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε τι χρειάζεται τον Μπαλντίνι;

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για νέα αλλαγή προπονητή, με τον Μπενίτεθ να απολύεται στο τέλος της σεζόν και τον Αλαφούζο να βάζει πλώρη για τον επόμενο. Θα έχει, άραγε, λόγο και σε αυτή την επιλογή ο Φράνκο Μπαλντίνι; Θα φανεί από το όνομα, γιατί αν ο νέος προπονητής είναι ο Λέτο, αποκλείεται να έχει άποψη ο Ιταλός, από τη στιγμή που δεν ζει στην Ελλάδα και δεν παρακολουθεί όσο θα έπρεπε το πρωτάθλημα. Αν πάντως ο Μπαλντίνι εισηγηθεί στον Αλαφούζο την απομάκρυνση του Μπενίτεθ, την πρόσληψη του οποίου είχε «επιβάλλει» ο ίδιος, θα πρέπει μαζί με τον Ισπανό να φύγει και ο ίδιος. Σε τι τον χρειάζεται τον Ιταλό ο Αλαφούζος αν δεν μπορεί να δώσει τη σωστή κατεύθυνση στο θέμα προπονητή;

Το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού το καλοκαίρι και αυτό φάνηκε και στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα με παίκτες που υπήρχαν και πέρυσι στο ρόστερ, στέλνοντας έτσι το μήνυμά του σε ό,τι αφορά τους παίκτες που αποκτήθηκαν φέτος. Ο Ισπανός, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε κάνει λόγο και για κακό προγραμματισμό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δεν κρύβει ότι δεν εμπιστεύεται τους νέους όσο τους παλιούς και η διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά να κάνει το καλοκαίρι. Χωρίς να υπολογίζουμε και όσους θα επιστρέψουν από δανεισμούς και δεν υπολογίζονται ούτως ή άλλως.

Ζωτικής σημασίας το κύπελλο

Έξαλλος είναι ο ΟΦΗ με την ΕΠΟ για τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στο VAR στον τελικό του κυπέλλου, η κατάκτηση του οποίου είναι ζωτικής σημασίας για τον ΠΑΟΚ. Με το πρωτάθλημα να έχει χαθεί, το κλίμα γύρω από τους ασπρόμαυρους είναι πολύ βαρύ και αν υπάρξει απώλεια και του κυπέλλου οι αντιδράσεις θα είναι απρόβλεπτες. Γεγονός φυσικά που ξέρουν πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, με τους πάντες, από τους παίκτες και τον Λουτσέσκου μέχρι τους διοικούντες, να νιώθουν την πίεση. Και με την ομάδα μπάσκετ να διεκδικεί ευρωπαϊκό τρόπαιο, έστω το FIBA Europe Cup, θα είναι ό,τι χειρότερο και για την πλευρά Σαββίδη το να χαθεί και το κύπελλο.