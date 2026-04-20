Χαοτικές καταστάσεις εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Ολίμπια με τη Σέρο Πορτένιο, καθώς οπαδοί επιτέθηκαν και καταδίωξαν αστυνομικούς.

Το παιχνίδι για το πρωτάθλημα Παραγουάης, που διεξήχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4), διακόπηκε για περίπου μιάμιση ώρα λόγω εκτεταμένων επεισοδίων μεταξύ φιλάθλων και της Εθνικής Αστυνομίας.



Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τη βόρεια εξέδρα, όταν οπαδοί των «Ciclón» συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών και άλλων μέσων καταστολής, ενώ κάποιοι οπαδοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ασπίδα ενός αστυνομικού.

Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με την κατάσταση να ξεφεύγει πλήρως και τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να προκαλούν σοκ.

IMPACTANTE | HINCHA AUXILIA A POLICÍA EN MEDIO DEL CAOS.



En medio de los disturbios durante el Superclásico, se registró el momento en que un hincha asistió a un efectivo policial que habría sido reducido por barras.



La escena refleja la tensión vivida en las gradas y… pic.twitter.com/NvVljdC1O4 — AhoraPy (@Ahora_Py) April 19, 2026