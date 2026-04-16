Τα… καλύτερα έρχονται

Πρωτοφανή είναι για το μπάσκετ γυναικών όσα έγιναν στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός και έχουμε ακόμη πολλά να δούμε, λένε κάποιοι. Και το λένε για τους τελικούς της Stoiximan Basket League. Θυμάστε όσα είχαν γίνει πέρυσι με την κάθοδο του Γιαννακόπουλου στο ΣΕΦ, τον χαμό που έγινε εκεί και τις συσκέψεις στη συνέχεια με τον υπουργό Βρούτση για να συνεχιστούν οι τελικοί. Άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στο μπάσκετ ισχυρίζονται πως φέτος είναι πιθανό να δούμε ακόμη πιο ακραία πράγματα, καθώς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ένταση στο παρασκήνιο. Η πολιτεία πάντως δεν πρόκειται να είναι πάντα το ίδιο ανεκτική και μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Μεγαλύτερη από ποτέ η πίεση

Με… ρεπό συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την απόφαση του Μεντιλίμπαρ να μην είναι τυχαία. Η πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από την ομάδα, όπως φάνηκε και από την κίνηση των οπαδών να πάνε στην προπόνηση για να μιλήσουν με προπονητή και παίκτες, είναι μεγαλύτερη από ποτέ από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα ο Ισπανός τεχνικός, γι’ αυτό και αποφασίστηκε να δοθεί μια μέρα ρεπό ώστε όλοι να αποφορτιστούν λίγο. Να χαλαρώσουν, να ξεχαστούν, να καθαρίσουν λίγο το μυαλό τους. Για τον Ολυμπιακό το ντέρμπι της Λεωφόρου είναι… τελικός έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και η πνευματική προετοιμασία είναι πιο σημαντική και από την αγωνιστική.

Ιταλία ή Ελλάδα ο Καλογερόπουλος;

Στον Ολυμπιακό υπάρχει και θέμα με τον Καλογερόπουλο πλέον, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στόχο της ιταλικής Μόντσα. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αντιλαμβάνεται πως είναι πολύ δύσκολο να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής στους ερυθρόλευκους και αρχίζει να βλέπει τι επιλογές έχει για το μέλλον του και η Ιταλία είναι μία τέτοια. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρξει ενδιαφέρον και από ελληνικές ομάδες το επόμενο διάστημα. Ενδιαφέρον υπάρχει, θα εκφραστεί όμως επισήμως μόνο αν είναι οριστική η απόφαση του Καλογερόπουλου να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, μόνο αν είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνουν συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ανυπομονεί ο Αντίνο

Μέσα σε απόλυτη ηρεμία προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο περιμένουν πώς και πώς κάποιοι παίκτες. Όπως για παράδειγμα ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντίνος εξτρέμ, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των πράσινων, ξέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα και βλέπει τα πλέι οφ και ειδικά τα παιχνίδια με τον αιώνιο αντίπαλο ως την κατάλληλη ευκαιρία για να πάρει τα πάνω του και την κατάλληλη ώθηση ενόψει της επόμενης σεζόν. Και τι καλύτερο για τον ίδιο από το να γίνει πρωταγωνιστής στο τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, κάνοντάς του και τεράστια ζημιά στην προσπάθειά του για κατάκτηση του πρωταθλήματος;

Θέλει 11άδα ο Λαφόν

Στον Παναθηναϊκό βέβαια δεν ασχολούνται μόνο με τα αγωνιστικά αλλά και με το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ για την επόμενη σεζόν, με τον Μπενίτεθ να έχει κάνει τις εισηγήσεις του. Σε ό,τι αφορά τον Λαφόν ο Ισπανός προπονητής, όπως ανέφερα και πριν λίγες μέρες, είναι θετικός για την παραμονή του. Και θετικός είναι και ο Γάλλος τερματοφύλακας αλλά υπό έναν όρο: Να είναι βασικός και τη νέα σεζόν. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο σίγουρο γιατί είναι γνωστό ότι ο Αλαφούζος θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να επαναφέρει στον Παναθηναϊκό τον Βλαχοδήμο και αν αυτό συμβεί, προφανώς δεν θα είναι για να κάθεται στον πάγκο.

Ποια ελληνική διαιτησία;

Όλα πήγαν καλά τελικά με τους ορισμούς των διαιτητών για τα ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ, δεν είναι όμως όλα καλά για τους Έλληνες διαιτητές. Βασικά δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, όπως δείχνει και το γεγονός πως δεν θα βρίσκεται κανένας τους στο Μουντιάλ 2026. Μπορεί ο Γκαγκάτσης και ο Λανουά να βλέπουν πρόοδο και μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΠΟ να επιθυμεί σύντομα Έλληνες διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι του πρωταθλήματος, η UEFA και η FIFA όμως δεν έχουν την ίδια άποψη για το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Και επειδή αυτοί είναι και πιο αποστασιοποιημένοι και τα βλέπουν πιο καθαρά τα πράγματα, έχουν και δίκιο.