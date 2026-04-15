Αντιπροσωπεία οπαδών του Ολυμπιακού πήγε στην προπόνηση της ομάδας την Τετάρτη (15/4) και ζήτησε τη νίκη και μόνο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (19/4) για τη 2η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με τον χειρότερο τρόπο στα play off καθώς ηττήθηκαν με 0-1 από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, με συνέπεια να βρίσκονται πλέον στο -5 από την κορυφή, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει άλλη επιλογή από το να παλέψει μέχρι τέλους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για να συμβεί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ένα ντέρμπι που έχει πάρει τον χαρακτήρα τελικού για τον Ολυμπιακό, με αντιπροσωπεία των οπαδών να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη την Τετάρτη (15/4) για να τα πουν με τον προπονητή και τους παίκτες.

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ζήτησαν από όλους να ματώσουν τη φανέλα, όπως τους είπαν χαρακτηριστικά, κάνοντας όλα όσα πρέπει για να πάρουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στη διεκδίκηση του τίτλου.