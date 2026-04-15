Η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε στους προημιτελικούς του Champions League παρά την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Τζοάν Λαπόρτα προανήγγειλε νέα επίσημη διαμαρτυρία για τη διαιτησία στην UEFA.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση μετά την ήττα τους με 0-2 στο Καμπ Νου, στο πρώτο παιχνίδι, με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να την απορρίπτει, δικαιώνοντας έτσι τον διαιτητή.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 στη ρεβάνς αλλά στη συνέχεια δέχθηκε γκολ και με το τελικό 2-1 αποκλείστηκε, με τον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου να θεωρεί πως αυτό συνέβη λόγω της διαιτησίας. Έτσι, θα γίνει νέα επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA.

«Στον πρώτο αγώνα δεν μας δόθηκε καθαρό πέναλτι και δεν ήταν σωστή η αποβολή του Κουμπαρσί. Στη ρεβάνς ήταν λάθος η κόκκινη κάρτα στον Έρικ Γκαρθία, ο Κουντέ ήταν εκεί για να κερδίσει τη μπάλα, δεν ήταν ο τελευταίος παίκτης.

Επίσης, ήταν λάθος η απόφαση να ακυρωθεί το δεύτερο γκολ του Φεράν και υπήρχε πέναλτι στον Ντάνι Όλμο. Ο Φερμίν έχει ένα μεγάλο κόψιμο στο πρόσωπό του και δεν δόθηκε καν κίτρινη κάρτα.

Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό. Κάναμε ήδη μια επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και πιστεύω πως θα κάνουμε κι άλλη», ήταν τα λόγια του Λαπόρτα.