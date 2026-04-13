Τεράστια νίκη μέσα στο «Όλντ Τράφορντ πήρε η Λιντς, η οποία το ματς με αντίπαλο την Μάντσεστερ Γιουνάiντεντ που έκλεισε την αυλαία της 32η αγωνιστική της Premier League, επικράτησε με 2-1.

Έτσι, η Λιντς με αυτή τη νίκη ξέφυγε με έξι βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς πλέον βρίκεται στην 15η θέση με 36 βαθμούς. Από την άλλη η Γιουνάιτεντ έμεινε στην 3η θέση με 55 βαθμούς.

Η Λιντς να «πάγωσε» από νωρίς την Γιουνάιντεντ, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα ο Όκαφορ με ωραίο πλασέ έκανε το 0-1. Στο 29 η Λιντς βρήκε και δεύτερο γκολ πάλι με το Όκαφορ με δυνατό σουτ το οποίο κόντραρε στον Γιορό.

Το μοναδικό που κατάφερε η Γιουνάϊτεντ σε όλη την υπόλοιπη αναμέτρηση, ήταν να μειώσει στο τελικό 1-2 με τον Κασεμίρο στο 69ο λεπτό του αγώνα.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

Σάββατο 11 Απριλίου

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

Κυριακή 12 Απριλίου

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς 1-2

Επόμενη αγωνιστική (33η):

Σάββατο 18 Απριλιου

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19 Απριλίου

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20 Απριλίου

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)