Τεράστια νίκη μέσα στο «Όλντ Τράφορντ πήρε η Λιντς, η οποία το ματς με αντίπαλο την Μάντσεστερ Γιουνάiντεντ που έκλεισε την αυλαία της 32η αγωνιστική της Premier League, επικράτησε με 2-1.
Έτσι, η Λιντς με αυτή τη νίκη ξέφυγε με έξι βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς πλέον βρίκεται στην 15η θέση με 36 βαθμούς. Από την άλλη η Γιουνάιτεντ έμεινε στην 3η θέση με 55 βαθμούς.
Η Λιντς να «πάγωσε» από νωρίς την Γιουνάιντεντ, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα ο Όκαφορ με ωραίο πλασέ έκανε το 0-1. Στο 29 η Λιντς βρήκε και δεύτερο γκολ πάλι με το Όκαφορ με δυνατό σουτ το οποίο κόντραρε στον Γιορό.
Το μοναδικό που κατάφερε η Γιουνάϊτεντ σε όλη την υπόλοιπη αναμέτρηση, ήταν να μειώσει στο τελικό 1-2 με τον Κασεμίρο στο 69ο λεπτό του αγώνα.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 10 Απριλίου
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0
Σάββατο 11 Απριλίου
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2
Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0
Κυριακή 12 Απριλίου
Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0
Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3
Δευτέρα 13 Απριλίου
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς 1-2
Επόμενη αγωνιστική (33η):
Σάββατο 18 Απριλιου
Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Κυριακή 19 Απριλίου
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 20 Απριλίου
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)