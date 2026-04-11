Η είδηση πως τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται πως βίασαν ομαδικά μια φοιτήτρια, έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία.

Το φερόμενο ως θύμα υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε στις 30 Μαΐου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την άνοδο της ομάδας του Κούνεο στη Serie C.

Στο επίκεντρο της έρευνας των Ιταλικών αρχών είναι ο 22χρονος Αλέσιο Ρόζα, που αγωνίζεται πλέον στη Λιγκόρνα της Serie D. Ο 23χρονος Φάουστο Περσέου, που συνεχίζει στην Τζουλιάνοβα και ο 20χρονος Κριστ Τζίζους Μαουέτε, που αγωνίζεται στη Λιβόρνο.

Η φοιτήτρια φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν αποδέχτηκε πρόσκληση του Περσέου να πάει σε διαμέρισμα όπου βρίσκονταν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι και την βίασαν ομαδικά.

Παράλληλα, έχει προσκομίσει και ντοκουμέντα. Επίσης οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρόζα φέρεται να κατέγραψε και να διέδωσε φωτογραφίες και βίντεο από τις σεξουαλικές πράξεις μέσω ιδιωτικής συνομιλίας, στοιχείο που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών ποδοσφαιριστών αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές είναι αθώοι.