Με την Ουγγαρία θα αναμετρηθεί και πάλι το Μεγάλο Σάββατο (17:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του ομίλου για τις θέσεις 1-4 στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί χωρίς άγχος, καθώς έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26/7) και θα αγωνιστεί για το καλύτερο πλασάρισμα στην τετράδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε αναμετρηθεί και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά του World Cup, τη Μεγάλη Δευτέρα, με την Ουγγαρία η οποία κέρδισε στο τέλευταίο σουτ του αγώνα με 13-12.