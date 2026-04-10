Προπονητής της Γιουβέντους μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, καθώς η «Μεγάλη Κυρία» ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 67χρονο τεχνικό

Ο Ιταλός προπονητής βρίσκεται στον πάγκο των «μπιανκονέρι» από τον περασμένο Οκτώβριο, έχοντας βελτιώσει την εικόνα της ομάδας.

Η Γιουβέντους με τον Σπαλέτι μετράει 17 νίκες σε σύνολο 31 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, με την ομάδα του Τορίνο αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην 5η θέση της Serie A με 57 βαθμούς, έναν πίσω από την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League.