Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Βαλένθια μπήκε σε περιπέτειες όσον αφορά την είσοδό του στα πλέι οφ και πλέον περιμένει συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να ξέρει σε ποια θέση θα τερματίσει στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Άλλωστε, όλοι στο Τριφύλλι ζουν και αναπνέουν για την επίτευξη του μεγάλου φετινού στόχου, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του όγδοου ευρωπαϊκού τροπαίου του στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα όμως, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την ομάδα της επόμενης σεζόν. Άλλωστε είτε κατακτήσει τη Euroleague είτε όχι, ο Παναθηναϊκός θέλει να εμφανιστεί ακόμα πιο δυνατός του χρόνο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ψάχνει ήδη για τον αντι-Σορτς και ετοιμάζεται να διεκδικήσει τον Κάρλικ Τζόουνς, που έχει στα χέρια μία τεράστια πρόταση!

