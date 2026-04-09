Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 102-84 από τη Βαλένθια για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Euroleague, οπότε θα δώσει μάχη για την είσοδο στα play off.

Οι «πράσινοι» ήταν ανεβασμένοι μετά την επιβλητική νίκη στη Βαρκελώνη και ήξεραν ότι αν επικρατούσαν και απόψε (9/4) θα ήλπιζαν για είσοδο στην 4άδα και πλεονέκτημα έδρας, δεν μπήκαν όμως καλά στο παιχνίδι και ήταν πίσω με 8-2 μετά το πρώτο δίλεπτο.

Οι Ναν και Φαρίντ ήταν αυτοί που έδωσαν λύσεις στους «πράσινους», οι οποίοι μείωσαν σε 17-15, οι γηπεδούχοι όμως… πυροβολούσαν συνεχώς με τρίποντα και ξέφυγαν με 25-17, πριν πλησιάσει στο -4 (27-23) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η ευστοχία των Ισπανών από την περιφέρεια ήταν… εκνευριστική και κατάφεραν να αυξάνουν συνεχώς τη διαφορά, όπως δείχνει και το 48-34 στο 15′. Οι Χέιζ-Ντέιβις και Γκραντ, πάντως, κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν στο -9 (56-47) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στα μισά της τρίτης περιόδου, με τον Όσμαν να παίρνει πρωτοβουλίες, οι «πράσινοι» μείωσαν σε 66-61 και έδειχναν έτοιμοι να ανατρέψουν την κατάσταση, η Βαλένθια όμως άρχισε και πάλι τα τρίποντα και ξέφυγε και πάλι, μπαίνοντας από το +13 (82-69) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια για να ρίξει τη διαφορά και να αποκτήσει ελπίδες για τη νίκη αλλά γρήγορα κατάλαβε πως αυτό δεν θα γινόταν, καθώς οι Ισπανοί έβρισκαν πάντα λύσεις στην επίθεση και τελικά πήραν τη νίκη με 102-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84