Η Άστον Βίλα νίκησε με 3-1 εκτός έδρας τη Μπολόνια και η Φράιμπουργκ με 3-0 τη Θελτα εντός έδρας στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League, ενώ η Πόρτο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έμειναν στο 1-1.

Μόνο δύο ομάδες νιώθουν, μετά τους πρώτους προημιτελικούς, σίγουρες για την πρόκριση στους ημιτελικούς και πρόκειται για τις Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ.

Οι Άγγλοι πέρασαν με 3-1 από την έδρα της Μπολόνια ενώ οι Γερμανοί πάτησαν με 3-0 τη Θέλτα εντός έδρας, με τους άλλους δύο προημιτελικούς να λήγουν ισόπαλοι. Τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) οι Μπράγκα και Μπέτις είχαν μείνει στο 1-1 και το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στο Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ τη Μεγάλη Πέμπτη (10/4).

Τα αποτελέσματα

Μπράγκα – Μπέτις 1-1

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0