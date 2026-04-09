Η Μπαρτσελόνα είναι έξαλλη με τη διαιτησία μετά την ήττα της με 0-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και ετοιμάζεται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA.

Οι «μπλαουγκράνα» διαμαρτύρονται για διάφορες φάσεις και κυρίως για το γεγονός ότι δεν κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Πουμπίλ, με τον προσωρινό πρόεδρο του κλαμπ, Ράφα Γιούστε, να κάνει δηλώσεις και να επιβεβαιώνει τις σκέψεις για επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA.

«Είναι απίστευτο το γεγονός ότι δεν δόθηκε τέτοιο πέναλτι, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε πλέον ως κοινωνία σε τεχνικό, τεχνολογικό και ηλεκτρονικό επίπεδο. Με εκπλήσσει γιατί όλοι είδαν τι έγινε. Μιλάμε για το Champions League και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάτι παρόμοιο συνέβη και στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, στην έδρα της, στο Copa del Rey.

Πρέπει να καταγγείλουμε τα λάθη γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει βελτίωση. Όλοι κάνουν λάθη αλλά τώρα η κατάσταση ξεφεύγει, γίνονται πάρα πολλά και δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε. Σκεφτόμαστε ως κλαμπ να προχωρήσουμε σε επίσημη διαμαρτυρία», είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και συνέχισε.

«Απομένει η ρεβάνς και θα πάμε για την ανατροπή, μπορούμε να το κάνουμε, είναι εφικτό. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον πολύ σημαντικό αγώνα που έχουμε στο πρωτάθλημα με την Εσπανιόλ».