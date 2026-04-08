Ο Ορμπελίν Πινέδα τόνισε ότι η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία φέτος και τόνισε πως θέλει μια σπουδαία εμφάνιση από την ομάδα στον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Ένωση θα προσπαθήσει να κάνει στην Ισπανία το πρώτο βήμα προς τους ημιτελικούς της διοργάνωσης, σε μια σεζόν που εξελίσσεται πολύ όμορφα για αυτή καθώς είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού.

Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην Ισπανία έχοντας ηθικό ακμαιότατο και περιμένουν το μεγάλο παιχνίδι στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, με τον Μεξικανό χαφ να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν νιώθει καλύτερα φέτος με τις τόσες πολλές συμμετοχές και αν το περιβάλλον της ΑΕΚ που διεκδικεί στόχους τον εξιτάρει: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο για να είμαστε στην κορυφή. Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία παίζοντας με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω ήρεμος, θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να πετύχουμε το καλύτερο. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή και ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν νιώθει ως φαβορί: «Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Όλες θέλουν να φτάσουν ψηλά. Έχουμε απέναντί μας έναν σπουδαίο αντίπαλο, θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τους παίκτες της Ράγιο που ξεχωρίζει: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε εύκολο έργο και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται για να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα».

Για την εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες που είναι έμπειροι για να μας βοηθήσουν και τέτοια παιχνίδια είναι παράδειγμα. Κάθε παίκτης θα το απολαύσει και σίγουρα παίκτες με την ποιότητα του Λούκα ή του Περέιρα ξέρουμε τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν».