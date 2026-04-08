Εφικτή θεωρεί την κατάκτηση του Europa Conference League ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου για τον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ.

Οι Ισπανοί θα υποδεχθούν την Ένωση τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «8» της διοργάνωσης και ο Πέρεθ είπε τα εξής στις δηλώσεις του…

Για την ΑΕΚ: «Η ισορροπία είναι ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Αμύνονται και επιτίθενται πολύ καλά. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία θα είναι να είμαστε συμπαγείς, να διατηρήσουμε την αμυντική μας ισορροπία και να μην καταρρεύσουμε λόγω συναισθηματικών παραγόντων. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω. Παρά το γεγονός ότι αμυνόμαστε καλά, θα επιδιώξουμε να σκοράρουμε μέσα από οργανωμένο παιχνίδι. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποκτήσουμε πλεονέκτημα».

Για την κατάκτηση του Europa Conference League: «Η πίεση υπάρχει σε άλλου είδους καταστάσεις, όπως το εγχώριο πρωτάθλημα ή η αποφυγή του υποβιβασμού. Το Conference έχει επιπλέον παραμέτρους που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Δεν πρέπει να υπάρχει άγχος, αγωνία ή πίεση, αλλά χαρά, ενθουσιασμός, και πρέπει να τα μοιραστούμε με τους φιλάθλους. Οφείλουμε να τους εμπνεύσουμε συναισθηματικά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το Conference. Είναι εφικτό. Μπορούμε να το πετύχουμε. Το αυριανό παιχνίδι είναι το πρώτο βήμα. Δεν πρέπει να κρύψουμε το μήνυμά μας και είμαστε γεμάτοι διάθεση».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, έχεις ευθύνη αλλά και ενθουσιασμό. Και τα δύο ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τη σημασία του αυριανού αγώνα, από όλα όσα έχουμε περάσει και από το γεγονός ότι είναι αδύνατο να μη φαντάζεσαι την πρόκριση στους νοκ άουτ γύρους».

Για το αν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία της Ράγιο Βαγιεκάνο: «Το να προσπαθούμε να το δούμε αφηρημένα είναι ουτοπικό. Μου αρέσει αυτό, είναι καλό να εμβαθύνουμε σε ό,τι συμβαίνει. Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν μου αρέσει να κάνω εικασίες, αλλά θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Το γνωρίζουμε. Έχω εμμονή με τη δημιουργία αναμνήσεων. Το Conference είναι το κατάλληλο μέρος. Μακάρι να μπορούμε να πούμε ότι το κατακτήσαμε, να ταξιδέψουμε… Ο αυριανός αγώνας είναι περίπλοκος».

Για τους πιο επικίνδυνους παίκτες της ΑΕΚ: «Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που μοιραζόμαστε με την AEK, αυτό είναι η συλλογικότητα και το πώς αποτυπώνεται η ταυτότητα του προπονητή στην ομάδα. Και οι δύο γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από το σύνολο».

Για τα φάουλ: Οι στατικές φάσεις θα είναι καθοριστικές, τόσο λόγω του αντιπάλου όσο και λόγω των διαστάσεων του γηπέδου. Το να τις αντιμετωπίσουμε σωστά αμυντικά αύριο θα είναι ζωτικής σημασίας».

Για τον Ιλίας Άκομαχ: «Είναι διαθέσιμος. Εντάχθηκε στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να τον απολαμβάνουμε στις προπονήσεις. Γνωρίζουμε το επίπεδό του».