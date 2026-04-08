Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να γίνει φαβορί για την πρόκριση.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη, η Ένωση θα προσπαθήσει να κάνει τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) το πρώτο βήμα προς τους ημιτελικούς του Europa Conference League, με τον προπονητή της να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Είμαστε στα προημιτελικά. Η όμορφη ιστορία ξεκίνησε τον Ιούλιο και φτάσαμε ως εδώ. Πρώτα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών. Ήρθαμε να παίξουμε δυνατά απέναντι σε μια παραδοσιακή ισπανική ομάδα, με έναν προπονητή με πολλά χρόνια στους πάγκους. Παίζουν με πρέσινγκ, με άμεσο ποδόσφαιρο, όχι τον κλασικό ισπανικό τρόπο και με εμφανίσεις που δυσκολεύουν τις μεγάλες ομάδες. Οι παίκτες μου είναι μαχητές και θα το δείξουμε. Είμαστε στο 50-50 και δουλειά μας είναι να κερδίσουμε το 1% για να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Πρέπει να έχουμε απόλυτη προσοχή, μαχητικότητα και να αποφύγουμε τα λάθη».

Για τη Ράγιο Βαγιεκάνο και τι θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ: «Είναι μια ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη στις πρώτες στιγμές του build up γιατί είναι επιθετικοί. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ταχύτητα στο χτίσιμο του παιχνιδιού, έχει δυνατούς παίκτες στα άκρα και επίσης είναι ικανή στις στατικές φάσεις στο επιθετικό παιχνίδι. Όσοι γνωρίζουν το ισπανικό ποδόσφαιρο ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο γήπεδο. Το κλειδί είναι να μην κάνουμε δώρα και να χτίζουμε τον δικό μας ρυθμό, στη δικιά μας ένταση. Αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο, τότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα».

Για το γεγονός ότι πολλοί δεν πίστευαν ότι η ΑΕΚ θα άντεχε σε Ελλάδα και Ευρώπη και ότι θα πήγαινε τόσο μακριά: «Κανείς δεν το περίμενε να είμαστε σε αυτό το σημείο και στις δύο διοργανώσεις. Αν κάποιος με ρωτούσε το καλοκαίρι, δεν θα το πίστευα. Έτσι είναι τα όνειρα, για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πρέπει να ζήσουμε την αναμέτρηση με συγκέντρωση, με τα χαρακτηριστικά που μας έφεραν ως εδώ, με ενότητα και αγωνιστικό πνεύμα».

Για το αν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει ομοιότητες, βοηθάει: «Υπάρχουν κάποια κοινά, αλλά δεν είναι ο ένας αντίγραφο του άλλου. Υπάρχουν διαφορές. Και επίσης δεν βλέπω ως σύνδεση το προηγούμενο ματς με το επόμενο. Σαφώς μια νίκη σε ντέρμπι βοηθάει καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ατμόσφαιρα στην ομάδα, αλλά παράλληλα υπήρξε και κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και να διαχειριστούμε τα συναισθήματα προκειμένου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Ράγιο και αν τον απασχολεί: «Αν ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας λέει κάτι τέτοιο, τον πιστεύω. Εμείς δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε άλλες προκλήσεις μεγαλύτερες. Αλλάζει η ατμόσφαιρα σε ένα μαζεμένο γήπεδο και αυτή επηρεάζει και την ίδια τη γηπεδούχο ομάδα γιατί το στυλ της γίνεται πιο επιθετικό. Εμείς πάντως θα προσαρμοστούμε».

Για τους Πένραϊς και Περέιρα και το αν υπάρχουν κι άλλοι παίκτες όπως αυτοί που θα τον βοηθήσουν ως το τέλος της σεζόν: «Και οι δύο απέδωσαν πολύ καλά. Αυτό ζητάμε από όλους τους παίκτες και να είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών και η ελπίδα μου είναι να συνεχιστεί αυτό ως το τέλος της χρονιάς».