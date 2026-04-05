Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού και είναι πλέον στο +5, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εκφράζει τη χαρά του τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για το γεγονός ότι οι παίκτες του παραμένουν προσγειωμένοι.

Τα play off άρχισαν με τον καλύτερο τρόπο για την Ένωση, ο προπονητής της οποίας είπε τα εξής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη…

Για τη γεύση που αφήνει αυτή η νίκη: «Ήταν η πρώτη αγωνιστική των play off. Ξέρω ότι ο πρώτος γύρος είναι δύσκολος. Παίξαμε για το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να εξουδετερώσουμε τα ατού του Ολυμπιακού, την πίεση ψηλά και τα άκρα. Ήταν καλή η απόδοση των Ρέλβας και Μουκουντί. Αν κάτι έπρεπε να κάνουμε περισσότερο ήταν να σκοράρουμε ένα δεύτερο τέρμα για να καθαρίσουμε. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο ματς με τη Ράγιο την Πέμπτη. Ήταν μια σημαντική νίκη, δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας».

Για το +5 και αν αυτό το προβάδισμα ανοίγει την όρεξη της ΑΕΚ: «Είναι πέντε βαθμοί διαφορά, πολεμήσαμε πολύ να μπούμε με πλεονέκτημα στα play off και μας βοηθάει αυτό. Αλλά κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά, πάμε βήμα βήμα. Τώρα κοιτάμε τη Ράγιο Βαγεκάνο. Γεμίσαμε χαρά τους φιλάθλους μας, τον πρόεδρο, τον Ριμπάλτα. Μένουμε προσγειωμένοι και κοιτάμε την αναμέτρηση στην Ισπανία. Με χαροποιεί ότι στα αποδυτήρια δεν είδα ακραίες εκφράσεις και φωνές».