Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα παιχνίδι που είχε διαφορετικό χαρακτήρα από τα συνηθισμένα. Παρότι για περίπου μία ώρα αγωνίστηκε με σύνθεση πολύ κοντά στη βασική της ενδεκάδα, γνώρισε την ήττα με 0-1, έπειτα από το γκολ του Γκόμεζ στο 52ο λεπτό. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές που επηρέασαν τον ρυθμό και τη συνοχή της αναμέτρησης. Η συνολική εικόνα της ομάδας ανέδειξε κυρίως τη δυσκολία στη δημιουργία καθαρών ευκαιριών και την έλλειψη φρεσκάδας στο επιθετικό κομμάτι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, τονίζοντας πως το ζήτημα δεν είναι η απουσία ταλέντου, αλλά η σωστή αντίληψη των φάσεων και η αξιοποίησή τους στον κατάλληλο χώρο και χρόνο. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα κινήθηκε αργά στην κυκλοφορία της μπάλας και έγινε προβλέψιμη στις επιθετικές της επιλογές.

Το τελευταίο διάστημα η εικόνα της Εθνικής δεν είναι πειστική, με τον αποκλεισμό από τον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ να έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ψυχολογία των παικτών. Παράλληλα, στον ορίζοντα βρίσκεται ένα απαιτητικό Nations League τον χειμώνα, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Σε αγωνιστικό επίπεδο, υπάρχουν και ζητήματα απουσιών, καθώς οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας δεν προπονήθηκαν λόγω ίωσης και η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί. Εκτός είναι και ο Μαυροπάνος, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Ρότα μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο τελευταίο παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, σε άλλη διεθνή αναμέτρηση, η Ουγγαρία επικράτησε της Σλοβενίας με 1-0, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα και περισσότερες ευκαιρίες, με το νικητήριο γκολ να έρχεται στο 79ο λεπτό. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, και εκεί η προσοχή στρέφεται στη συνέχεια και στη δημιουργία σταθερού ρυθμού ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.