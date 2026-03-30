Η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας βρίσκεται στην Βουδαπέστη για την αυριανή (31/3, 20:00) φιλική αναμέτρηση με την Ουγγαρία στην «Πούσκας αρένα».

Οι συνθήκες που βρήκε η αποστολή της «γαλανόλευκης» δεν ήταν οι ιδανικές, καθώς υπάρχει αρκετό κρύο και βροχή, κάτι που θα επικρατεί και κατά την διάρκεια του αυριανού αγώνα.

Η αυριανή αναμέτρηση είναι ξεχωριστή και για δύο ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, θα τεθούν αντιμέτωποι ο Κώστας Τσιμίκας με τον πρωταγωνιστή της φετινής Λίβερπουλ, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ που είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ουγγαρίας.

Οι δύο τους είχαν πολύ στενή σχέση στα δύο χρόνια που συνυπήρξαν στη Λίβερπουλ και για το λόγο αυτό είναι ξεχωριστό παιχνίδι για αυτούς.

Παράλληλα, ο Τσιμίκας θα βρεί απέναντί του και τον Μίλος Κέρκεζ, τον ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά τον αντικατέστησε στο Άνφιλντ.