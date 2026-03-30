Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους της Premier League – και η ανακοίνωση της αποχώρησής του από τη Λίβερπουλ ανοίγει τη συζήτηση για τη θέση του στο πάνθεον του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η καριέρα του στη Λίβερπουλ τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο συνεπείς και γρήγορους επιθετικούς της Premier League. Με διψήφιο αριθμό γκολ για οκτώ συνεχόμενες σεζόν και τρεις φορές βραβευμένος ως PFA Παίκτης της Χρονιάς, ο Σαλάχ αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία της Λίγκας. Η αποχώρησή του ανοίγει τη συζήτηση για το πού ακριβώς κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών.

Φρανκ Λάμπαρντ (Γουέστ Χαμ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι)

Συμμετοχές: 609 | Γκολ: 177 | Ασίστ: 102

Ο Φρανκ Λάμπαρντ είναι ο πιο παραγωγικός μέσος στην ιστορία της Premier League και βασικό στέλεχος τριών πρωταθλητικών σεζόν με την Τσέλσι. Η συνέπειά του ήταν εξαιρετική και αποτελούσε μόνιμη απειλή για τα αντίπαλα δίχτυα. Η επίδοση των 22 γκολ σε 36 αγώνες τη σεζόν 2009-10 είναι απίστευτη για μέσο κεντρικής γραμμής.

Ρόι Κιν (Νότιγχαμ Φόρεστ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Συμμετοχές: 366 | Γκολ: 39 | Ασίστ: 33

Η επιρροή του Κιν στη Γιουνάιτεντ και στην Premier League δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με γκολ ή ασίστ. Μπορεί κάποιος παίκτης στην ιστορία της λίγκας να συγκριθεί με τον Κιν σε ηγετικότητα, πάθος και ένταση στο γήπεδο; Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δημοφιλής σε όλους, ο σεβασμός ήταν αδιαμφισβήτητος. Παράλληλα, ήταν εξαιρετικός σε όλα τα καθήκοντα ενός κεντρικού μέσου.

Μοχάμεντ Σαλάχ (Τσέλσι, Λίβερπουλ)

Συμμετοχές: 323 | Γκολ: 191 | Ασίστ: 93

Ο Σαλάχ θα μείνει στη μνήμη κυρίως για τους δύο τίτλους που έφερε στη Λίβερπουλ, αλλά και για την αξιοσημείωτη συνέπειά του. Κατέγραψε διψήφιο αριθμό γκολ για οκτώ συνεχόμενες σεζόν, και ίσως φτάσει τις εννέα μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Γρήγορος και ασταμάτητος, ήταν η βασική μορφή στην επιτυχία της ομάδας τη σεζόν 2024-25. Τρεις φορές PFA Παίκτης της Χρονιάς.

Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Συμμετοχές: 236 | Γκολ: 103 | Ασίστ: 37

Παρά τα έσοδα και τη φήμη της Premier League, σπάνια φιλοξένησε τον αδιαμφισβήτητο καλύτερο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Ο Ρονάλντο, μεταξύ 2006 και 2009, υπήρξε η πιο εντυπωσιακή επιθετική δύναμη στον κόσμο. Η σεζόν 2007-08 με την Γιουνάιτεντ παραμένει από τις κορυφαίες ατομικές επιδόσεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Γουέιν Ρούνεϊ (Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Συμμετοχές: 491 | Γκολ: 208 | Ασίστ: 103

Ο Ρούνεϊ ήταν ακαταμάχητα θεαματικός από την αρχή μέχρι το τέλος της καριέρας του και καθοριστική φιγούρα στην ιστορία της Premier League. Συνδύαζε ταλέντο με ανθρώπινα ελαττώματα. Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα με τη Γιουνάιτεντ, είναι τρίτος στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών και τέταρτος σε ασίστ.

Κέβιν Ντε Μπρόινε (Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι)

Συμμετοχές: 288 | Γκολ: 72 | Ασίστ: 119

Ο Ντε Μπρόινε υπήρξε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας που κυριάρχησε στην Premier League, οδηγώντας τη Σίτι σε έξι τίτλους μεταξύ 2017 και 2024. Στην κορύφωσή του ήταν ασταμάτητος: αδιάκοπη ενέργεια, εξαιρετικές πάσες και δυνατά σουτ. Μόνο ο Ράιαν Γκιγκς δημιούργησε περισσότερα γκολ στην ιστορία της λίγκας.

Ερίκ Καντόνα (Λιντς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Συμμετοχές: 156 | Γκολ: 70 | Ασίστ: 56

Υπάρχουν πολλοί παίκτες με περισσότερους τίτλους και γκολ, αλλά λίγοι έπαιξαν τόσο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Premier League. Ο Καντόνα ήταν μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική φιγούρα, καθοριστική για το αγγλικό ποδόσφαιρο, με προσωπικότητα και στυλ που ανέβασε ολόκληρη τη λίγκα.

Άλαν Σίρερ (Σαουθάμπτον, Μπλάκμπερν, Νιούκαστλ)

Συμμετοχές: 441 | Γκολ: 260 | Ασίστ: 64

Ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League και πρωταθλητής με τη Μπλάκμπερν. Σκόραρε πάνω από 20 γκολ σε επτά ξεχωριστές σεζόν, κατέκτησε τρία Χρυσά Παπούτσια και δύο φορές αναδείχθηκε PFA Παίκτης της Χρονιάς. Όπως είπε κάποτε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, χτυπούσε την μπάλα «σαν να ήθελε να τη σκοτώσει».

Ράιαν Γκιγκς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Συμμετοχές: 632 | Γκολ: 109 | Ασίστ: 162

Ο Γκιγκς κατέκτησε 13 φορές την Premier League, τουλάχιστον δύο περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη στην ιστορία της. Αυτό από μόνο του δείχνει την ποιότητα και τη διάρκεια της καριέρας του. Το πρώτο πρωτάθλημα το κέρδισε το 1993, το τελευταίο το 2013, προσαρμόζοντας συνεχώς το παιχνίδι του.

Τιερί Ανρί (Άρσεναλ)

Συμμετοχές: 258 | Γκολ: 175 | Ασίστ: 74

Η ταχύτητα, το στυλ και η προσωπικότητα του Ανρί τον έκαναν τον πιο μαγνητικό παίκτη της λίγκας στην κορύφωσή του. Σκόραρε εντυπωσιακά γκολ και οδήγησε την Άρσεναλ σε δύο τίτλους Premier League. Καθώς η λίγκα γινόταν όλο και πιο διεθνής, ο Ανρί ήταν η «προσωπικότητά» της. Κατέκτησε τέσσερις φορές το Χρυσό Παπούτσι.