Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σχετικά με τα νέα κριτήρια συμμετοχής στα γυναικεία αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 2028.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο αθλήτριες που πληρούν συγκεκριμένα βιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας του γονιδίου SRY.

Η Κάστερ Σεμένια, αθλήτρια από τη Νότια Αφρική και δις Ολυμπιονίκης στα 800 μέτρα, πήρε θέση και ξεκαθάρισε πως όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί προσβολή προς τις γυναίκες.

Η ίδια είχε αποκλειστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου εξαιτίας των υψηλών επιπέδων τεστοστερόνης της, έπειτα όμως δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα για τον χρωμοσωμικό έλεγχο: «Σε προσωπικό επίπεδο, το γεγονός ότι είναι γυναίκα από την Αφρική, ποιος ξέρει πόσο επηρεάζονται οι Αφρικανές γυναίκες και οι γυναίκες στον Παγκόσμιο Νότο από αυτό το ζήτημα, φυσικά και προκαλεί βλάβη.

Ως γυναίκα, γιατί να υποβληθείς σε ελέγχους για να αποδείξεις ότι ανήκεις κάπου; Είναι σαν εμείς, ως γυναίκες, να πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να συμμετέχουμε στον αθλητισμό. Είναι ασέβεια προς τις γυναίκες».

Επιπλέον, εμφανίστηκε ιδιαίτερα δυσαρεστημένη στις δηλώσεις της και ανέφερε πως είναι απογοητευτικό μια τέτοια απόφαση σαν και αυτή να λαμβάνεται από μια γυναίκα, αναφερόμενη στη νέα πρόεδρο της ΔΟΕ, την Κίρστι Κόβεντρι, η οποία κατάγεται από τη Ζιμπάμπουε.