Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ, καθώς υπήρξε συμφωνία για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του, ανακοίνωσε η Τότεναμ, η οποία δίνει μάχη για την παραμονή της στην Premier League.

Ο Κροάτης προπονητής ανέλαβε πριν έξι εβδομάδες την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε. Οι Spurs πάνε από το κακό στο χειρότερο, αποκλείστηκαν στους «16» του Champions League και είναι μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, επτά αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος.

Στην Τότεναμ, με λίγα λόγια, είναι σε κατάσταση πανικού καθώς συνειδητοποιούν πως όντως κινδυνεύουν σοβαρά με υποβιβασμό και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα αλλαγή προπονητή, με το κλαμπ να επισημοποιεί το απόγευμα της Κυριακής (29/3) το τέλος της συνεργασίας με τον Τούντορ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει συμφωνία για την άμεση αποχώρηση του προπονητή Ιγκόρ Τούντορ από τον σύλλογο.

Ο Τόμισλαβ Ρόγκιτς και ο Ρικάρντο Ρανιάτσι αποχώρησαν επίσης από τους ρόλους τους ως προπονητής τερματοφυλάκων και προπονητής φυσικής κατάστασης, αντίστοιχα.

Ευχαριστούμε τον Ιγκόρ, τον Τόμισλαβ και τον Ρικάρντο για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων, κατά τις οποίες εργάστηκαν ακούραστα.

Αναγνωρίζουμε επίσης το πένθος που έζησε πρόσφατα ο Ιγκόρ και στέλνουμε την υποστήριξή μας σε αυτόν και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ενημέρωση για τον νέο προπονητή θα δοθεί εν ευθέτω χρόνω», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.