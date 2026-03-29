Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι εκτός δράσης από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, τα τελευταία ρεπορτάζ τον θέλουν να περνάει την πόρτα του χειρουργείου και στην Πορτογαλία υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ακόμη και για ενδεχόμενη πώλησή του από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο διεθνής Έλληνας φορ πήρε μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στην πορτογαλική ομάδα, η οποία έδωσε 22 εκατ. ευρώ (προβλέπονται άλλα τρία ως μπόνους) για να τον αποκτήσει. Τα πράγματα, όμως, δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα ήθελαν τόσο οι Πορτογάλοι όσο και ο ίδιος.

Από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου ο Ιωαννίδης είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και η αποθεραπεία του μάλλον δεν πάει καλά, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε επέμβαση να είναι όλο και πιο πιθανό, όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ.

Δεν αναφέρουν, όμως, μόνο αυτό, αλλά υποστηρίζουν πως στη Σπόρτινγκ έχουν αρχίσει να σκέφτονται το ενδεχόμενο πώλησής του το καλοκαίρι, καθώς υπάρχει προβληματισμός για τους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει τη φετινή σεζόν.

Για να υπάρξει, όμως, πώληση, θα πρέπει να εμφανιστεί μια ομάδα που θα κάνει μια πραγματικά πολύ καλή πρόταση στην ομάδα της Λισαβόνας, ώστε να μην είναι μεγάλη η χασούρα μετά τα λεφτά που ξόδεψε για να τον αγοράσει.