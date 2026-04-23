Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αποκάλυψε πώς κατέκτησε το πρώτο του χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με τη μητέρα του να του δείχνει τι σημαίνει πίστη.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ έχει πάρει τα πάνω του από το 2024 κι έπειτα και σε αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο η μητέρα του, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πώς άλλαξαν τα πάντα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκώβη το 2024.

«Δεν ήμουν καλά, πηδούσα στα 5.70μ και δεν μπορούσα να ανταγωνιστώ. Ήμουν 18ος-20ος στην κατάταξη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου περνούσαν δώδεκα. Είχα αποδεχτεί ότι δεν θα πάω. Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα περάσω στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια χωρίς να έχω προκριθεί. Εγώ δεν το πίστευα. Της έλεγα δεν χρειάζεται… αλλά εκείνη επέμενε.

Μια μέρα πριν τον αγώνα, με παίρνει ο μάνατζερ μου και μου λέει ότι είμαι μέσα. Γυρνάω στην μητέρα μου και της ρωτάω τι έκανε και ότι ελπίζω να μην ακύρωσε το εισιτήριο. Πήγα… και πήρα το πρώτο μου χάλκινο μετάλλιο. Μερικές φορές δεν πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που πιστεύουν για εμάς», ήταν τα λόγια του Καραλή και στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, λέγοντας τα εξής…

Για την αγάπη του κόσμου: «Όλοι οι Έλληνες αγαπάνε πολύ τους αθλητές. Έχω πάρει πολύ αγάπη, ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η γενιά μας θέλει να τα κάνει όλα γρήγορα, αλλά ξεχνάει το παρόν. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, να θέτεις στόχους και να δουλεύεις σκληρά μέσα σε μια ομάδα».

Για τα social media και το Linkedln: «Ο κόσμος θέλει να εμπλέκεται περισσότερο με τον αθλητισμό και τις προσωπικότητες. Εγώ θέλω να βγάζω προς τα έξω αυτό που αισθάνομαι. Έχω σπουδάσει και μάρκετινγκ και πιστεύω ότι οι αθλητές πρέπει να εκμεταλλευτούν τις πλατφόρμες, γιατί η αθλητική καριέρα είναι μικρή.

Είμαι από τους λίγους αθλητές που χρησιμοποιούν ενεργά το LinkedIn. Πιστεύω ότι οι αθλητές μπορούν να βγουν εκτός γηπέδων, να πουν τις ιστορίες τους και να δημιουργήσουν μια πιο ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο».

Για τον Ντουπλάντις: «Με τον Ντουπλάντις γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Έχουμε μεγαλώσει μαζί στα γήπεδα. Τον βλέπω περισσότερο από ό,τι βλέπω την οικογένειά μου. Όταν βλέπεις έναν φίλο σου να πετυχαίνει τόσο μεγάλα πράγματα, σε κάνει κι εσένα καλύτερο. Αφού το έκανε ο φίλος μου, γιατί να μην το κάνω κι εγώ; Γιατί να μην πάρω κι εγώ χρυσά μετάλλια;».

Για την κληρονομιά του: «Οι αθλητές πλέον γίνονται και brands και influencers. Πιστεύω σε ένα υγιές influencing. Ο αθλητισμός είναι υγεία και μπορεί να προσφέρει πολλά, ειδικά στα παιδιά. Όταν τελειώσει η καριέρα μου, τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι. Αυτό που θα μείνει είναι οι στιγμές και όσα έχω δημιουργήσει. Αυτό είναι το καλύτερο χρυσό μετάλλιο που θα μπορούσα να έχω».