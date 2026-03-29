Ο αγώνας ανάμεσα στο Αιγάλεω και την Ελλάς Σύρου για τα play out της Super League 2 άρχισε με καθυστέρηση και ο λόγος ήταν το γεγονός ότι… δεν είχαν τοποθετηθεί τα σημαιάκια του κόρνερ.

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως ξέρουν όλοι, μπορούν να συμβούν τα πάντα, ακόμη και αυτά που θεωρούνται απίθανα και ακόμη μία απόδειξη ήρθε την Κυριακή (29/3) στον αγώνα ανάμεσα σε Αιγάλεω και Ελλάς Σύρου.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στα play out της Super League 2, με το παιχνίδι να γίνεται στο γήπεδο του Μαρκόπουλου, όπου έλειπε κάτι βασικό: Τα σημαιάκια του κόρνερ. Άγνωστο πως έγινε αυτό, έγινε όμως, με τους αρμόδιους να ψάχνουν να βρουν τα σημαιάκια για να αρχίσει το παιχνίδι.

Τελικά, η αναζήτηση έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς τα σημαιάκια βρέθηκαν και τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους, οπότε το παιχνίδι άρχισε έστω με καθυστέρηση, με το Αιγάλεω να παίρνει τη νίκη με 2-1.