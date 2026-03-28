Ο Λάζαρος Ρότα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) και είναι διαθέσιμος για το φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ δέχθηκε ένα χτύπημα στο φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη την Παρασκευή (27/3) και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ήξερε αν θα τον έχει στη διάθεσή του για το φιλικό με την Ουγγαρία, την προσεχή Τρίτη (31/3), στη Βουδαπέστη.

Περισσότερο και από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, βέβαια, αγωνιούσαν στην ΑΕΚ καθώς την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα play off της Stoiximan Super League, όπου θα κριθεί ο τίτλος. Το τελευταίο που θα ήθελαν οι «κιτρινόμαυροι», επομένως, ήταν το να τεθεί νοκ άουτ ο Ρότα. Τέτοιος κίνδυνος όμως δεν υπάρχει.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ προπονήθηκε χωρίς πρόβλημα το Σάββατο (28/3), υπολογίζεται για το ματς στη Βουδαπέστη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στις προπονήσεις με την ΑΕΚ, η οποία στην πρεμιέρα των play off αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.